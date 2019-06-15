Обвал шахты на Донетчине, где работали 119 горняков: есть погибший

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Суббота, 15 июня 2019, 09:05

В шахте "Центральная" ГП "Торецьквугилля" (г.Торецьк, Донецкая обл.) произошел обвал породы, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в шахте работало 119 горняков.

Инцидент произошел на горизонте 1146 м на участке №42 в результате внезапного выброса угольно-газовой смеси.

"На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. 15 июня в 3:15 найдено тело второго горняка, 1983 г.р. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - сообщили в госслужбе.

Украинская правда

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Темы: шахты Донецкая область


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