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Україна і США обговорили тиск на РФ і захист від зовнішніх загроз

Субота, 15 червня 2019, 09:41

Сполучені Штати надаватимуть необхідну підтримку, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози. 

Про це йшлося на зустрічі із заступником помічника Міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер, повідомили у Посольстві України в США. 

"Наголошено на важливості посилення безпекової підтримки України з боку США та необхідності направлення помітних політичних сигналів, які б свідчили про те, що Вашингтон залишається поруч з Києвом на фоні триваючої російської агресії", - зазначено у заяві дипвідомства. 

"Американська сторона запевнила у тому, що надаватиме необхідну підтримку для того, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози як на суходолі, так і на морі", - повідомили у посольстві. 

Також під час зустрічі було наголошено на важливості посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року.

"Обговорено питання поточного стану та подальшого розвитку перспектив безпекового співробітництва між Україною та США, з взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки, а також ситуацію в районі Азовського і Чорного морів", - зазначено у повідомленні. 

Українська правда

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Теми: СШАРосіясанкціїзброя
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