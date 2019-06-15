Україна і США обговорили тиск на РФ і захист від зовнішніх загроз

Сполучені Штати надаватимуть необхідну підтримку, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози.

Про це йшлося на зустрічі із заступником помічника Міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер, повідомили у Посольстві України в США.

"Наголошено на важливості посилення безпекової підтримки України з боку США та необхідності направлення помітних політичних сигналів, які б свідчили про те, що Вашингтон залишається поруч з Києвом на фоні триваючої російської агресії", - зазначено у заяві дипвідомства.

"Американська сторона запевнила у тому, що надаватиме необхідну підтримку для того, щоб Україна мала можливість захистити себе від зовнішньої загрози як на суходолі, так і на морі", - повідомили у посольстві.

Також під час зустрічі було наголошено на важливості посилення тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 25 листопада 2019 року.

"Обговорено питання поточного стану та подальшого розвитку перспектив безпекового співробітництва між Україною та США, з взаємодії задля забезпечення енергетичної безпеки, а також ситуацію в районі Азовського і Чорного морів", - зазначено у повідомленні.