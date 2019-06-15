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Украина и США обсудили давление на РФ и защиту от внешних угроз

Суббота, 15 июня 2019, 09:41

Соединенные Штаты будут оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы.

Об этом шла речь на встрече с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер, сообщили в Посольстве Украины в США.

"В ходе встречи была акцентирована важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимость направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что Вашингтон остается рядом с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии", - говорится в заявлении дипведомства.

"Американская сторона заверила в том, что будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и на море", - сообщили в посольстве.

Также во время встречи была отмечена важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"Обсуждены вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуация в районе Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcиясанкцииоружие
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