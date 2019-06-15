Зеленський звільнив посла України у Швеції

4730 переглядів
Субота, 15 червня 2019, 12:15

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ  від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться у документі. 

Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року. 

Раніше Сагач працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Швеція дипломатичні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За закритими дверима: Путін ставиться з повагою до Зеленського, а досвід - справа наживна 15 червня 2019, 11:13
У Зеленського хочуть переглянути "судову реформу" 14 червня 2019, 21:18
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять 14 червня 2019, 19:41
Усі новини
Головні новини
Втікача Онищенка не пустили на вибори
Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас
"Господар Молдови" втік з країни через Придністров’я і Одесу - ЗМІ
Зеленський призначив тимчасових голів двох областей
Усі новини
їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

здоров'я

Підбори, каблуки, шпильки: чим шкідливі, як носити і зберегти здоров'я

їжа

33 перекуси для збереження енергії та продуктивності