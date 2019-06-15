Зеленський звільнив посла України у Швеції
Субота, 15 червня 2019, 12:15
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться у документі.
Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.
Раніше Сагач працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО.