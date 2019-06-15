Зеленський звільнив посла України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться у документі.

Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

Раніше Сагач працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО.