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Зеленський звільнив посла України у Швеції

Субота, 15 червня 2019, 12:15

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ  від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться у документі. 

Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року. 

Раніше Сагач працював послом у Норвегії, а також очолював місію України при НАТО. 

Теми: ЗеленськийШвеціядипломатичні відносини
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