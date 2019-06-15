Зеленский уволил посла Украины в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Сагача Игоря Михайловича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в документе.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Ранее Сагач работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.