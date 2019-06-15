У день візиту Зеленського в Маріуполі влаштують військовий парад і виступ "95 кварталу"
Субота, 15 червня 2019, 13:10
У Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль, в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.
Святкові заходи розпочалися о 10:00 з пішого параду військовослужбовців, виступів високопоставлених гостей та вручення нагород, повідомляє Інтерфакс-Україна.
З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів.
Раніше стало відомо, що 15 червня президент Володимир Зеленський відвідає Донецьку область з робочою поїздкою, зокрема м.Маріуполь.