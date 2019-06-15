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У день візиту Зеленського в Маріуполі влаштують військовий парад і виступ "95 кварталу"

Субота, 15 червня 2019, 13:10

У Маріуполі 15 червня з нагоди п'ятої річниці визволення міста від бойовиків відбудеться масштабний фестиваль,  в рамках якого заплановано військовий парад і виставку військової техніки, а також виступ "95 кварталу" та музичний концерт.

Святкові заходи розпочалися о 10:00 з пішого параду військовослужбовців, виступів високопоставлених гостей та вручення нагород, повідомляє Інтерфакс-Україна

З 12:00 до 17:30 діятиме виставка військової техніки з екскурсією, о 18:00 почнуться виступи "95 кварталу" та музичних гуртів.

 
фото - mrpl.city
 
фото - 0629.com.ua
 
фото - mrpl.city

Раніше стало відомо, що 15 червня президент Володимир Зеленський відвідає Донецьку область з робочою поїздкою, зокрема м.Маріуполь.

Теми: МаріупольЗеленський
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