В день визита Зеленского в Мариуполе устроят военный парад и выступление "95 квартала"

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Суббота, 15 июня 2019, 13:10

В Мариуполе 15 июня по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление "95 квартала" и музыкальный концерт.

Праздничные мероприятия начались в 10:00 с пешего парада военнослужащих, выступлений высокопоставленных гостей и вручения наград, сообщает Интерфакс-Украина.

С 12:00 до 17:30 будет действовать выставка военной техники с экскурсией, в 18:00 начнутся выступления "95 квартала" и музыкальных групп.

 
фото - mrpl.city
 
фото - 0629.com.ua
 
фото - mrpl.city

Ранее стало известно, что 15 июня президент Владимир Зеленский посетит Донецкую область с рабочим визитом, в т.ч. и Мариуполь.

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Темы: Мариуполь Зеленский


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