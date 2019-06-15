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Військовий з необережності застрелив колегу на Львівщині

Субота, 15 червня 2019, 14:01

Військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині загинув внаслідок отримання вогнепального поранення. 

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. 

"За попередньою інформацією, 9 червня військовослужбовець порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок, що призвело до несанкціонованого пострілу та вогнепального поранення іншого військовослужбовця", - зазначили у ДБР.

Після отриманої травми військовий помер. 

Солдату повідомлено про підозру за ч.2 ст.414 КК (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

11 червня підозрюваного взято під варту, досудове розслідування триває.

"У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років", - повідомили у Держбюро. 

Українська правда

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Теми: арміяжертвиЛьвівщинаДБР
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