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Военный по неосторожности застрелил коллегу на Львовщине

Суббота, 15 июня 2019, 14:01

Военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине погиб в результате получения огнестрельного ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 9 июня военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, что привело к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего", - отметили в ГБР.

В результате полученной травмы военный скончался. 

Солдату сообщено о подозрении по ч.2 ст.414 УК (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

11 июня подозреваемый взят под стражу, досудебное расследование продолжается.

"В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет", - сообщили в Госбюро.

Украинская правда
Темы: армияжертвыЛьвовщинаГБР
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