Роботу НАБУ контролюватиме нова Рада громадського контролю

Тетяна Козаченко та Володимир Минко увійшли до складу Дисциплінарної комісії НАБУ .

До складу третьої конкурсної комісії обрали Євгена Карася, Сергія Артемова та Михайла Бурмістенка.

Також обрано членів конкурсних комісій, які проводять відбір на посади в НАБУ.

Новообрана Рада громадського контролю НАБУ обрала голову Ради, секретаря та членів конкурсної та дисциплінарної комісій.

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