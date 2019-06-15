Роботу НАБУ контролюватиме нова Рада громадського контролю
Новообрана Рада громадського контролю НАБУ обрала голову Ради, секретаря та членів конкурсної та дисциплінарної комісій.
Перше засідання новообраної Ради відбулося 14 червня, його головою обрано представницю громадської організації "Сорорітас" Тетяну Локацьку, пише "Інтерфакс-Україна".
Секретарем Ради призначено представника ГО "Ветеранський братство" Віктора Трофименка.
Також обрано членів конкурсних комісій, які проводять відбір на посади в НАБУ.
До складу першої конкурсної комісії обрано Тетяну Локацьку, Антона Колумбета, Марка Савчука.
У складі другої конкурсної комісії - Богдан Помазан, Богдан Кузьмич, Максим Салата.
До складу третьої конкурсної комісії обрали Євгена Карася, Сергія Артемова та Михайла Бурмістенка.
Тетяна Козаченко та Володимир Минко увійшли до складу Дисциплінарної комісії НАБУ .