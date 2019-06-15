Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Роботу НАБУ контролюватиме нова Рада громадського контролю

Субота, 15 червня 2019, 14:12

Новообрана Рада громадського контролю НАБУ обрала голову Ради, секретаря та членів конкурсної та дисциплінарної комісій.

Перше засідання новообраної Ради відбулося 14 червня, його головою обрано представницю громадської організації "Сорорітас" Тетяну Локацьку, пише "Інтерфакс-Україна".

Секретарем Ради призначено представника ГО "Ветеранський братство" Віктора Трофименка.

Також обрано членів конкурсних комісій, які проводять відбір на посади в НАБУ.

До складу першої конкурсної комісії обрано Тетяну Локацьку, Антона Колумбета, Марка Савчука.

У складі другої конкурсної комісії - Богдан Помазан, Богдан Кузьмич, Максим Салата.   

До складу третьої конкурсної комісії обрали Євгена Карася, Сергія Артемова та Михайла Бурмістенка.

Тетяна Козаченко та Володимир Минко увійшли до складу Дисциплінарної комісії НАБУ .

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: