Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работу НАБУ будет контролировать новый Совет общественного контроля

Суббота, 15 июня 2019, 14:12

Новоизбранный Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.

Первое заседание новоизбранного Совета состоялось 14 июня, его председателем была избрана представитель общественной организации "Сороритас" Татьяна Локацкая, пишет "Интерфакс-Украина".

Секретарем Совета назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко. 

Также избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ.

В состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В составе второй конкурсной комиссии - Богдан Помазан, Богдан Кузьмич, Максим Салата.

В состав третьей конкурсной комиссии избрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.

Татьяна Козаченко и Владимир Минко вошли в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ.

Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: