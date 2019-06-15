Работу НАБУ будет контролировать новый Совет общественного контроля

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Суббота, 15 июня 2019, 14:12

Новоизбранный Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.

Первое заседание новоизбранного Совета состоялось 14 июня, его председателем была избрана представитель общественной организации "Сороритас" Татьяна Локацкая, пишет "Интерфакс-Украина".

Секретарем Совета назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко. 

Также избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ.

В состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В составе второй конкурсной комиссии - Богдан Помазан, Богдан Кузьмич, Максим Салата.

В состав третьей конкурсной комиссии избрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.

Татьяна Козаченко и Владимир Минко вошли в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ.

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Темы: НАБУ


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