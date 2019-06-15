Работу НАБУ будет контролировать новый Совет общественного контроля
Новоизбранный Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.
Первое заседание новоизбранного Совета состоялось 14 июня, его председателем была избрана представитель общественной организации "Сороритас" Татьяна Локацкая, пишет "Интерфакс-Украина".
Секретарем Совета назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко.
Также избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ.
В состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В составе второй конкурсной комиссии - Богдан Помазан, Богдан Кузьмич, Максим Салата.
В состав третьей конкурсной комиссии избрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.
Татьяна Козаченко и Владимир Минко вошли в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ.