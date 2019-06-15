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"Господар Молдови" втік до Лондона через Україну - джерела

Субота, 15 червня 2019, 20:15
Господар Молдови втік до Лондона через Україну - джерела

Глава Демократичної партії Молдови та донедавна "тіньовий господар" країни Влад Плахотнюк у п’ятницю залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

"У суботу вранці з Києва полетів до Лондона", - повідомило УП джерело.

Раніше молдовський телеканал tv8 отримав від власних джерел підтвердження інформації, що Плахотнюк залишив країну на авто через Придністров’я та Одесу, повідомляє "Європейська правда".

Вночі прес-служба Демпартії підтвердила, що Плахотнюк виїхав з Молдови за кордон "на кілька днів до своєї родини". У повідомленні партії не уточнили, куди саме вирушив лідер політичної сили.

Пізно ввечері 14 червня відразу після оголошення про відставку попереднього уряду з аеропорту Кишенева вилетіло п’ять чартерних літаків. Молдовські ЗМІ припускали, що на одному з них країну покинув і Влад Плахотнюк. 

Однак джерела телеканалу стверджують, що Плахотнюк покинув Молдову не літаком, а автомобілем, відразу після засідання політичної ради Демпартії.

Він нібито виїхав через територію невизнаного Придністров’я, звідки прибув до Одеси, де на нього чекав приватний літак. Цю інформацію телеканалу підтвердили одразу декілька джерел.

Родина Влада Плахотнюка проживає у Швейцарії.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПридністров'яОдеса
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