Глава Демократичної партії Молдови та донедавна "тіньовий господар" країни Влад Плахотнюк напередодні і справді покинув країну, проте залишив її не літаком, а виїхав на авто через Придністров’я та Одесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал tv8, який отримав підтвердження цієї інформації від власних джерел.

Вночі прес-служба Демпартії підтвердила, що Плахотнюк виїхав з Молдови за кордон "на кілька днів до своєї родини". У повідомленні партії не уточнили, куди саме вирушив лідер політичної сили.

Пізно ввечері 14 червня відразу після оголошення про відставку попереднього уряду з аеропорту Кишенева вилетіло п’ять чартерних літаків.

Молдовські ЗМІ припускали, що на одному з них країну покинув і Влад Плахотнюк.

Однак джерела телеканалу стверджують, що Плахотнюк покинув Молдову не літаком, а автомобілем, відразу після засідання політичної ради Демпартії.

Він нібито виїхав через територію невизнаного Придністров’я, звідки прибув до Одеси, де на нього чекав приватний літак. Цю інформацію телеканалу підтвердили одразу декілька джерел.

Родина Влада Плахотнюка проживає у Швейцарії.