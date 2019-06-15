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"Хозяин Молдовы" сбежал в Лондон через Украину - источник

Суббота, 15 июня 2019, 20:15
Хозяин Молдовы сбежал в Лондон через Украину - источник

Глава Демократической партии Молдовы и до недавнего времени "теневой хозяин" страны Влад Плахотнюк в пятницу покинул страну через Приднестровье, а затем через Одессу и Киев уехал в Лондон.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

"В субботу утром из Киева улетел в Лондон", - сообщил УП источник.

Ранее молдавский телеканал tv8 получил от собственных источников подтверждение информации, что Плахотнюк покинул страну на авто через Приднестровье и Одессу, пишет "Европейская правда".

В ночь на 15 июня пресс-служба Демпартии подтвердила, что Плахотнюк выехал из Молдовы за границу "на несколько дней к своей семье".

В сообщении партии не уточнили, куда именно отправился лидер политической силы.

Поздно вечером 14 июня сразу после объявления об отставке предыдущего правительства из аэропорта Кишинева вылетело пять чартерных самолетов. Молдавские СМИ предполагали, что на одном из них страну покинул и Влад Плахотнюк.

Однако источники телеканала утверждают, что Плахотнюк покинул Молдову не на самолете, а на авто, сразу после заседания политического совета Демпартии.

Он якобы выехал за территорию непризнанного Приднестровья, откуда прибыл в Одессу, где его ждал частный самолет. Эту информацию телеканалу подтвердили сразу несколько источников.

Семья Влада Плахотнюка проживает в Швейцарии.

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Темы: МолдоваПриднестровьеОдесса
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