В окупованому Криму майже половина дизпалива – фальсифікат

47% дизпалива та 20% бензину в окупованому Криму є фальсифікатом.

Про це повідомляє російський Росстандарт за результатами першого етапу перевірок організацій, що здійснюють реалізацію палива на півострові.

"Випробування відібраних на 19 АЗС у травні та на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати. Дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин – у 20%", - йдеться в повідомленні.

Першим результатам перевірок було присвячено нараду, яку провів у Сімферополі заступник керівника Росстандарту Олексій Кулешов.

Водночас у порівнянні з минулим роком на нараді відзначено поліпшення ситуації з якістю палива на півострові.

"Начальник відділу держнагляду по Республіці Крим і місті Севастополі ЮМТУ Росстандарту Ігор Чернишов повідомив, що в 2018 році оборот сурогату становив до 70% по дизелю і до 45% по бензину", - йдеться в повідомленні.

"Проблема з оборотом сурогатного палива в Криму вимагає негайних рішень. У цій роботі ми плануємо використовувати інструментарій та досвід вирішення проблеми в інших регіонах, де частка фальсифікату за чотири роки знизилася більш ніж з 20% до 9%", - зазначив за підсумками наради Кулешов.