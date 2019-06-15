В оккупированном Крыму почти половина дизтоплива – фальсификат

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Суббота, 15 июня 2019, 16:39

47% дизтоплива и 20% бензина в оккупированном Крыму является фальсификатом.

Об этом сообщает российский Росстандарт по результатам первого этапа проверок организаций, осуществляющих реализацию топлива на полуострове.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты. Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%", - говорится в сообщении. 

Первым результатам проверок было посвящено совещание, которое провел в Симферополе заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В то же время, в сравнении с прошлым годом на совещании отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на полуострове.

"Начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину", - говорится в сообщении.    

"Проблема с оборотом суррогатного топлива в Крыму требует незамедлительных решений. В этой работе мы планируем использовать инструментарий и опыт решения проблемы в других регионах, где доля фальсификата за четыре года снизилась более чем с 20% до 9%", – отметил по итогам совещания Кулешов.

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Темы: Крым


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