Зеленський з Аваковим відкрили в Маріуполі центр розмінування

У суботу президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність — розмінувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - цитує Зеленського сайт МВС.

Збільшуємо компоненту присутності підрозділів МВС у Азовському морі:запустили новий Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічих робіт і підводного розмінування.До 2021 року посилимо гелікоптерною базою МВС.Це новий стандарт безпеки!Міцнішаємо! pic.twitter.com/0i5hnsHx6C — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 червня 2019 р.

У свою чергу, Аваков зазначив, що невдовзі Донеччина буде посилена й вертолітним загоном.

Майже 7000 км² території Донеччини та Луганщини під контролем України забруднені вибухонебезпечними предметами. @ZelenskyyUA відкрив новий сучасний Центр розмінування в Маріуполі. Тепер розмінування проводитимуть сучасні роботи, а час прибуття піротехніків скоротиться. pic.twitter.com/WW8FTDUT5a — APU (@APUkraine) 15 червня 2019 р.

Повідомляється, що центр реконструювали та обладнали всім необхідним устаткуванням. Наразі бойове чергування несуть 47 рятувальників-піротехніків.

Пізніше прес-служба президента повідомила, що під час робочої поїздки до Маріуполя Зеленський також ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

"На палубі судна "Капітан Чусов" Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.