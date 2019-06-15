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Зеленський з Аваковим відкрили в Маріуполі центр розмінування

Субота, 15 червня 2019, 17:16
Зеленський з Аваковим відкрили в Маріуполі центр розмінування
прес-служба президента

У суботу президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність — розмінувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - цитує Зеленського сайт МВС.

У свою чергу, Аваков зазначив, що невдовзі Донеччина буде посилена й вертолітним загоном.

Повідомляється, що центр реконструювали та обладнали всім необхідним устаткуванням. Наразі бойове чергування несуть 47 рятувальників-піротехніків.

Пізніше прес-служба президента повідомила, що під час робочої поїздки до Маріуполя Зеленський також ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

"На палубі судна "Капітан Чусов" Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАваковМаріупольДСНС
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