Зеленский с Аваковым открыли в Мариуполе центр разминирования

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Суббота, 15 июня 2019, 17:16

В субботу президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - цитирует Зеленского сайт МВД.

В свою очередь, Аваков отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Сообщается, что центр реконструировали и оборудовали всем необходимым оборудованием. Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Аваков Мариуполь ГСЧС


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