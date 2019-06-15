Зеленский с Аваковым открыли в Мариуполе центр разминирования

В субботу президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - цитирует Зеленского сайт МВД.

Збільшуємо компоненту присутності підрозділів МВС у Азовському морі:запустили новий Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічих робіт і підводного розмінування.До 2021 року посилимо гелікоптерною базою МВС.Це новий стандарт безпеки!Міцнішаємо! pic.twitter.com/0i5hnsHx6C — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 червня 2019 р.

В свою очередь, Аваков отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Майже 7000 км² території Донеччини та Луганщини під контролем України забруднені вибухонебезпечними предметами. @ZelenskyyUA відкрив новий сучасний Центр розмінування в Маріуполі. Тепер розмінування проводитимуть сучасні роботи, а час прибуття піротехніків скоротиться. pic.twitter.com/WW8FTDUT5a — APU (@APUkraine) 15 червня 2019 р.

Сообщается, что центр реконструировали и оборудовали всем необходимым оборудованием. Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.

Позже пресс-служба президента сообщила, что во время рабочей поездки в Мариуполь Зеленский также ознакомился, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря.

"На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования", - говорится в сообщении.

Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили беспарашутное десантирование в Азовское море.