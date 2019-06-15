Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский с Аваковым открыли в Мариуполе центр разминирования

Суббота, 15 июня 2019, 17:16
Зеленский с Аваковым открыли в Мариуполе центр разминирования
пресс-служба президента

В субботу президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - цитирует Зеленского сайт МВД.

В свою очередь, Аваков отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Сообщается, что центр реконструировали и оборудовали всем необходимым оборудованием. Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.

Позже пресс-служба президента сообщила, что во время рабочей поездки в Мариуполь Зеленский также ознакомился, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря.

"На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования", - говорится в сообщении.

Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили беспарашутное десантирование в Азовское море.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАваковМариупольГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: