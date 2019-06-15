Волкер про Донбас: Коли російські війська йдуть геть, настає мир

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає уроком для Донбасу те, що коли з Маріуполя пішли російські війська, там настав мир.

Про це він написав у Twitter.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 червня 2019 р.

"П'ять років тому українські захисники звільнили Маріуполь, який з того часу став мирним (за винятком того, коли російські війська обстріляли його, убивши десятки людей)", - зазначив Волкер.

"Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть геть, настає мир", - додав він.