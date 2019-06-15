Волкер про Донбас: Коли російські війська йдуть геть, настає мир
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає уроком для Донбасу те, що коли з Маріуполя пішли російські війська, там настав мир.
Про це він написав у Twitter.
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 червня 2019 р.
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx
"П'ять років тому українські захисники звільнили Маріуполь, який з того часу став мирним (за винятком того, коли російські війська обстріляли його, убивши десятки людей)", - зазначив Волкер.
"Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть геть, настає мир", - додав він.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua