Волкер про Донбас: Коли російські війська йдуть геть, настає мир

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Субота, 15 червня 2019, 17:32

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає уроком для Донбасу те, що коли з Маріуполя пішли російські війська, там настав мир.

Про це він написав у Twitter.

"П'ять років тому українські захисники звільнили Маріуполь, який з того часу став мирним (за винятком того, коли російські війська обстріляли його, убивши десятки людей)", - зазначив Волкер.

"Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть геть, настає мир", - додав він.

Українська правда

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Теми: США Донбас Маріуполь


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