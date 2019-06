Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает уроком для Донбасса то, что когда из Мариуполя ушли российские войска, там наступил мир.

Об этом он написал в Twitter.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx