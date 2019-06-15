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У дворі на Луганщині знайшли трубопровід для контрабанди дизпалива з РФ

Субота, 15 червня 2019, 18:59

На Луганщині співробітники СБУ блокували протиправне переправлення дизельного палива з території РФ.

Як повідомляє сайт спецслужби, оперативники встановили, що на ділянці державного кордону в районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива.

Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де перебували ємності для зберігання ПММ.

"Для легалізації контрабандного товару правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в Луганській області", - повідомили в СБУ  

За попередньою інформацією, до протиправної діяльності причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займається реалізаціє ПММ.

"Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю двадцять чотири кубічних метри та п’ятнадцять тисяч літрів дизпалива у залишку", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання складає близько півмільйона гривень. 

У СБУ зазначили, що незаконний трубопровід демонтовано.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу.

Українська правда

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Теми: СБУЛуганська областьконтрабанда
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