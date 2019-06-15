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Во дворе на Луганщине нашли трубопровод для контрабанды дизтоплива из РФ

Суббота, 15 июня 2019, 18:59

В Луганской области сотрудники СБУ блокировали противоправную переправку дизельного топлива с территории РФ.

Как сообщает сайт спецслужбы, оперативники установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива.

Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ.

"Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договора с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области", - сообщили в СБУ

По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудования для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью двадцать четыре кубических метра и пятнадцать тысяч литров дизтоплива в остатке", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен.

В СБУ отметили, что незаконный трубопровод демонтирован.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса.

Украинская правда
Темы: СБУЛуганская областьконтрабанда
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