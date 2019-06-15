Україна - чемпіон світу з футболу

Молодіжна збірна України (U20) cтала чемпіоном світу з футболу.

У фінальному матчі, що пройшов у польському Лодзі, 15 червня, українці з рахунком 3:1 перемогли команду Південної Кореї.

Українці пропустили швидкий гол. На шостій хвилині після перегляду відеоповтору суддя призначив пенальті, і Андрій Лунін не зумів врятувати збірну України. - 0:1.

Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 15 червня 2019 р.

Після пропущеного голу збірна України повністю перегравали суперника. На 34-й хвилині після стандарту Владислав Супряга пробив ворота збірної Кореї - 1:1.

Ми - Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці!) pic.twitter.com/GuJpcxFx3w — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 червня 2019 р.

На 53-й хвилині після пасу з флангу Супряга забиває другий гол у ворота суперника - 2:1.

У другому таймі Україна була більш небезпечна в атаці. На 89-й хвилині Георгій Цитаішвілі пробіг половину поля і пробив у кут воріт - 3:1. Андрій Лунін витягнув удар нападника збірної Кореї з під поперечки воріт.

Як повідомляє FIFA.com, Андрій Лунін став найкращим воротарем чемпіонату.