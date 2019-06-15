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Україна - чемпіон світу з футболу

Субота, 15 червня 2019, 20:56
Україна - чемпіон світу з футболу
FIFA.com/Twitter

Молодіжна збірна України (U20) cтала чемпіоном світу з футболу.

У фінальному матчі, що пройшов у польському Лодзі, 15 червня, українці з рахунком 3:1 перемогли команду Південної Кореї.

Українці пропустили швидкий гол. На шостій хвилині після перегляду відеоповтору суддя призначив пенальті, і Андрій Лунін не зумів врятувати збірну України. - 0:1.

Після пропущеного голу збірна України повністю перегравали суперника. На 34-й хвилині після стандарту Владислав Супряга пробив ворота збірної Кореї - 1:1.

На 53-й хвилині після пасу з флангу Супряга забиває другий гол у ворота суперника - 2:1.

У другому таймі Україна була більш небезпечна в атаці. На 89-й хвилині Георгій Цитаішвілі пробіг половину поля і пробив у кут воріт - 3:1. Андрій Лунін витягнув удар нападника збірної Кореї з під поперечки воріт.

Як повідомляє FIFA.com, Андрій Лунін став найкращим воротарем чемпіонату.

Микола Аврамчук, для УП

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