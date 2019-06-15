У центрі Києва стався потужний вибух
У Києві на Тургенівській вулиці стався потужний вибух. Імовірно, вибухнув газ.
Про це повідомяє dtp.kiev.ua.
Подія сталася на перехресті Бульварно-Кудрявської та Турнегівської в Шевченківському районі міста, недалеко від Національного цирку.
Повідомляється, що на місці сильний запах газу. Вибух було чутно за декілька кілометрів, у сусідніх будинках повибивало вікна.
На місці перебувають пожежні машини та машини "швидкої допомоги".
За даними "Громадського", у Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вибух, стався в районі гаражів, за адресою вулиця Тургенєвська, 20. Місце вибуху оточене поліцією, кількість потерпілих не відома.
В прес-центрі ДСНС Українській правді заявили, що неуповноважені нічого коментувати і опублікують інформацію стосовно вибуху наступного дня.