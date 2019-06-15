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У центрі Києва стався потужний вибух

Субота, 15 червня 2019, 23:46
У центрі Києва стався потужний вибух

У Києві на Тургенівській вулиці стався потужний вибух. Імовірно, вибухнув газ.

Про це повідомяє dtp.kiev.ua.

Подія сталася на перехресті Бульварно-Кудрявської та Турнегівської в Шевченківському районі міста, недалеко від Національного цирку.

Повідомляється, що на місці сильний запах газу. Вибух було чутно за декілька кілометрів, у сусідніх будинках повибивало вікна.

На місці перебувають пожежні машини та машини "швидкої допомоги".

За даними "Громадського", у Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.

 
hromadske.ua
 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вибух, стався в районі гаражів, за адресою вулиця Тургенєвська, 20. Місце вибуху оточене поліцією, кількість потерпілих не відома.

В прес-центрі ДСНС Українській правді заявили, що неуповноважені нічого коментувати і опублікують інформацію стосовно вибуху наступного дня.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибухКиїв
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