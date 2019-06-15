В Киеве на Тургеневской улице в жилом доме произошел мощный взрыв. Вероятно, взорвался газ.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП произошло на перекрестке Бульварно-Кудрявской и Тургеньевской в Шевченковском районе города.

Сообщается, что на месте сильный запах газа. В домах выбило окна.

На месте находятся пожарные машины и машины "скорой помощи".