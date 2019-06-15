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В центре Киева в доме произошел мощный взрыв

Суббота, 15 июня 2019, 23:46
В центре Киева в доме произошел мощный взрыв

В Киеве на Тургеневской улице произошел мощный взрыв. Вероятно, взорвался газ.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП произошло на перекрестке Бульварно-Кудрявской и Тургеньевской в Шевченковском районе города, недалеко от Национального цирка.

Сообщается, что на месте сильный запах газа. Взрыв был слышен за несколько километров, в соседних домах выбило окна.

На месте находятся пожарные машины и машины "скорой помощи".

По данным "Громадскогого", в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.

 
hromadske.ua
 

Как сообщает "Интерфакс-Украина", взрыв, произошел в районе гаражей, по адресу улица Тургеневская, 20. Место взрыва оцеплено полицией, количество пострадавших не известно.

В пресс-центре ДСНС Украинской правде заявили, что неуполномочены ничего комментировать и опубликуют информацию о взрыве на следующий день.

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Темы: взрывКиев
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