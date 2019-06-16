У Нотр-Дамі вперше після пожежі провели месу

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Неділя, 16 червня 2019, 01:06

У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) вперше за 2 місяці після пожежі відбулося богослужіння.

Про це з посиланням на France.Info пише Громадське.

Згідно з інформацією, богослужіння в честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 людей, більшість з яких — священники.

 
KTOTV
 

Зокрема, серед учасників богослужіння були присутні архієпископ Парижа Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Водночас, в цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

Читайте також: "Ми відбудуємо Нотр-Дам": як горів Собор Паризької Богоматері та що вдалося зберегти".

Нагадуємо: 

  • Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
  • У вівторок французькі пожежники змогли повністю ліквідувати пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка розпочалася в понеділок ввечері.
  • Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.
  • Із собору вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа і туніку святого Людовіка.
  • На відбудову Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати майже мільярд євро.

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Теми: Франція


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