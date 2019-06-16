У Нотр-Дамі вперше після пожежі провели месу

У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) вперше за 2 місяці після пожежі відбулося богослужіння.

Про це з посиланням на France.Info пише Громадське.

Згідно з інформацією, богослужіння в честь освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, яка не була охоплена пожежею. Участь у месі взяли 30 людей, більшість з яких — священники.

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Зокрема, серед учасників богослужіння були присутні архієпископ Парижа Мішель Опеті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Водночас, в цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

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