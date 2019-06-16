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В Нотр-Даме впервые после пожара провели мессу

Воскресенье, 16 июня 2019, 01:06

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за 2 месяца после пожара состоялось богослужение.

Об этом со ссылкой на France.Info пишет Громадское.

Согласно информации, богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники.

 
KTOTV
 

В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Читайте также: "Мы восстановим Нотр-Дам": как горел Собор Парижской Богоматери и что удалось сохранить".

Напомним:

  • Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.
  • Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.
  • Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.
  • Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Темы: Франция
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