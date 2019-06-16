В Нотр-Даме впервые после пожара провели мессу
В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за 2 месяца после пожара состоялось богослужение.
Об этом со ссылкой на France.Info пишет Громадское.
Согласно информации, богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники.
В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.
В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.
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Напомним:
- Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.
- Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.
- Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.
- Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
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