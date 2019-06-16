У Харкові масово "мінували" лікарні, евакуювали людей

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Неділя, 16 червня 2019, 09:44

У Харкові правоохоронці перевіряли інформацію про масове замінування медичних закладів.

Як повідомили у відділі коммунікації облуправління НП, повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста надійшло 14 червня.  

"Фахівці оглянули понад 130 тисяч кв. метрів приміщень та понад 116 тисяч кв. метрів прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Під час обстеження 38 медичних установ та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - заявили у поліції.  

 
 
фото - відділі коммунікації облуправління НП

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258 КК (терористичний акт), максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років тюремного  ув’язнення.  

Українська правда

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Теми: Харків поліція вибух


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