В Харькове массово "минировали" больницы, эвакуировали людей

В Харькове правоохранители проверяли информацию о массовом минировании медицинских учреждений.

Как сообщили в отделе коммуникации облуправления НП, сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города поступило 14 июня.

"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. При обследовании 38 медицинских учреждений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - заявили в полиции.

фото - отдел коммуникации облуправления НП

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258 УК (террористический акт), максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения.