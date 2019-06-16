Грозові вихідні: на заході можливі град та шквали

Вдень 16 червня у західних областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Також у неділю та понеділок в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями грози та дощі затримаються у західних областях, температура вдень дещо знизиться - до +24...+28. На решті території - без опадів, мінлива хмарність, повітря прогріється до +30...32 градусів.