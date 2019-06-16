Грозовые выходные: на западе возможны град и шквалы

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Воскресенье, 16 июня 2019, 10:59

Днем 16 июня в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Также в воскресенье и понедельник в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни грозы и дожди задержатся в западных областях, температура днем несколько снизится - до +24...+28 градусов. На остальной территории - без осадков, переменная облачность, воздух прогреется до +30...32 градусов.

 
прогноз погоды на 17 июня
 
прогноз погоды на 18 июня

Украинская правда

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Темы: погода


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