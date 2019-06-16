Грозовые выходные: на западе возможны град и шквалы
Воскресенье, 16 июня 2019, 10:59
Днем 16 июня в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Также в воскресенье и понедельник в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни грозы и дожди задержатся в западных областях, температура днем несколько снизится - до +24...+28 градусов. На остальной территории - без осадков, переменная облачность, воздух прогреется до +30...32 градусов.
Украинская правда