Вхід до трьох станцій столичної підземки знову обмежать
16 червня у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський" можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
Про це повідомили у прес-службі столичної підземки.
Після закінчення концерту з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - уточнили у КП "Київський метрополітен".
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