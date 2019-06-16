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Вхід до трьох станцій столичної підземки знову обмежать

Неділя, 16 червня 2019, 12:39

16 червня у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський" можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомили у прес-службі столичної підземки. 

Після закінчення концерту з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - уточнили у КП "Київський метрополітен". 

Українська правда

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Теми: КиївметроОлімпійський
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