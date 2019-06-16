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Вход на три станции столичной подземки снова ограничат

Воскресенье, 16 июня 2019, 12:39

16 июня в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

После окончания концерта с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - уточнили в КП "Киевский метрополитен".

Украинская правда

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Темы: КиевметроОлимпийский
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