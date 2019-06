NYT: США активізували атаки на енергосистеми РФ. Трамп обурився

Адміністрація Сполучених Штатів активізувала спроби впровадити шкідливі програми у комп'ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Росії.

Про це пише The New York Times з посиланням на колишніх та діючих чиновників Білого дому.

"Сполучені Штати посилюють цифрові втручання в електромережу Росії, попереджаючи президента Володимира Путіна та демонструючи, як адміністрація Трампа використовує нові органи влади для більш агресивного використання кіберінструментів", - йдеться у статті.

За даними газети, подібні спроби США здійснює з 2012 року, коли, за словами джерел, Сполучені Штати встановили розвідувальні зонди в системах управління російської електричною мережею.

Проте тепер, за свідченням чиновників Білого дому, американська стратегія "змістилася в бік розміщення потенційно небезпечного шкідливого ПО всередині російської системи на таку глибину і з такою агресивністю, які раніше ніколи не застосовувалася".

"Частково ці дії мають на меті попередження (для Росії -ред.), частково - підготовкудо проведення кібератак у разі виникнення великого конфлікту між Вашингтоном і Москвою", - йдеться у матеріалі NYT.

В адміністрації Трампа відмовилася описати конкретні дії, яких вживають у цій сфері за нової влади, однак у своєму публічному виступі радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати "ширше розглядають потенційні цифрові цілі як елемент спроби "сказати Росії чи кому-небудь іще, хто займається кіберопераціям проти США: "Ви заплатите за це".

У свою чергу президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері відреагував на публікацію видання, назвавши її "зрадою" і "неправдою".

"Це віртуальний акт зради з боку колись великої газети, яка відчайдушно потребує… будь-якого матеріалу, навіть якщо він шкідливий для нашої країни. І, крім того, це неправда", – заявив Трамп.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....