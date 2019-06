Администрация Соединенных Штатов активизировала попытки внедрить вредоносные программы в компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома.

"Соединенные Штаты усиливают цифровое вмешательство в электросети России, предупреждая президента Владимира Путина и демонстрируя, как администрация Трампа использует новые органы власти для более агрессивного использования киберинструментов", - говорится в статье.

По данным газеты, подобные попытки США осуществляет с 2012 года, когда, по словам источников, Соединенные Штаты установили разведывательные зонды в системах управления российских электросетей.

Однако теперь, по свидетельству чиновников Белого дома, американская стратегия "сместилась в сторону размещения потенциально опасного вредоносного ПО внутри российской системы на такую ​​глубину и с такой агрессивностью, которые ранее никогда не применялись".

"Частично эти действия имеют целью предупреждение (для России - ред.), частично - подготовку к проведению кибератак в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой", - говорится в материале NYT.

В администрации Трампа отказалась описать конкретные действия, предпринимаемые в этой сфере при новой власти, однако в своем публичном выступлении советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты "более широко рассматривают потенциальные цифровые цели как элемент попытки "сказать России или кому-либо еще, кто занимается кибероперациями против США: "Вы заплатите за это".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своем Твиттере отреагировал на публикацию издания, назвав ее "предательством" и "ложью".

"Это виртуальный акт предательства со стороны некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается ... в любом материале, даже если он вреден для нашей страны. И, кроме того, это неправда", - заявил Трамп.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....