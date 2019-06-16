В аеропорту Львова рейс до Хургади затримується на півтори доби

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Неділя, 16 червня 2019, 17:36

У міжнародному аеропорту "Львів" суттєво затримуються рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Хургади та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

Зазначається, що рейс BKV2093, який був запланований на 02:00 15 червня затримується до 18:00 16 червня.

Водночас приліт з Хургади рейсом BKV2094, який був запланований на 11:00 15 червня, затримується до 02:50 17 червня.

Також повідомляється про затримку рейсу BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх, який був запланований на 04:00 16 червня.

Він переноситься на 13:40 16 червня, оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50.

Українська правда

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Теми: Львів авіа


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