В аэропорту Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток

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Воскресенье, 16 июня 2019, 17:36

В международном аэропорту "Львов" существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Хургаду и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что рейс BKV2093, который был запланирован на 2:00 15 июня задерживается до 18:00 16 июня.

В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094, который был запланирован на 11:00 15 июня, задерживается до 2:50 17 июня.

Также сообщается о задержке рейса BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх, который был запланирован на 4:00 16 июня.

Он переносится на 13:40 16 июня, поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.

Украинская правда

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Темы: Львов авиа


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