Під АП мітингують проти використання тварин у цирках

Під Адміністрацією президента близько сотні людей зібралися на акції з вимогою заборонити використання тварин в цирках.

Про це повідомляє Укрінформ у неділю ввечері.

"Ми підписували петиції, проводили акції під ВР, намагалися провести законопроекти, і кожного разу стикалися з абсолютним небажанням влади підтримувати гуманність. Тому ми вчергове зібралися під Адміністрацією президента, щоб закликати людей відмовитися від відвідування цирків з тваринами і закликати владу, президента України підтримати гуманність і посприяти забороні знущання над тваринами в цирках",- сказав на акції засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Активісти влаштували під Адміністрацією виступ циркових артистів, який має довести, що цирк без тварин може бути не менш цікавим і видовищним.

Також активісти передали до Адміністрації президента звернення, в якому наголосили, що цивілізовані країни вже відійшли від практики циркових вистав з тваринами і це не позначилося негативно на самій цирковій сфері.

Цікаво відзначити, що акцію анонсувала в неділю сама Адміністрація президента.

16 червня о 19:00 під Адміністрацією Президента України відбудеться акція з вимогою заборонити експлуатацію тварин у цирках, організована рухом UAnimals. Він уже добився локальної заборони шапіто з тваринами в десятках міст. — APU (@APUkraine) 16 червня 2019 р.

"16 червня о 19:00 під Адміністрацією президента України відбудеться акція з вимогою заборонити експлуатацію тварин у цирках, організована рухом UAnimals. Він уже добився локальної заборони шапіто з тваринами в десятках міст", - йшлося у Twitter АП.