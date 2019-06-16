Под АП митингуют против использования животных в цирках

Под Администрацией президента около сотни человек собрались на акцию с требованием запретить использование животных в цирках.

Об этом сообщает Укринформ в воскресенье вечером.

"Мы подписывали петиции, проводили акции под ВР, пытались провести законопроекты, и каждый раз сталкивались с абсолютным нежеланием власти поддерживать гуманность. Поэтому мы в очередной раз собрались под Администрацией президента, чтобы призвать людей отказаться от посещения цирков с животными и призвать власть, президента Украины поддержать гуманность и помочь запрету издевательства над животными в цирках", - сказал на акции основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Активисты устроили под Администрацией выступление цирковых артистов, призванное доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

Также активисты передали в Администрацию президента обращение, в котором отметили, что цивилизованные страны уже отошли от практики цирковых представлений с животными и это не сказалось отрицательно на самой цирковой сфере.

Интересно отметить, что акцию анонсировала в воскресенье сама Администрация президента.

16 червня о 19:00 під Адміністрацією Президента України відбудеться акція з вимогою заборонити експлуатацію тварин у цирках, організована рухом UAnimals. Він уже добився локальної заборони шапіто з тваринами в десятках міст. — APU (@APUkraine) 16 червня 2019 р.

"16 июня в 19:00 под Администрацией президента Украины состоится акция с требованием запретить эксплуатацию животных в цирках, организованная движением UAnimals. Оно уже добилось локального запрета шапито с животными в десятках городов", - говорилось в Twitter АП.