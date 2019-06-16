Гройсман поскаржився на Порошенка і його "ворожу" систему

Прем'єр Володимир Гройсман сподівається, що при президенті Володимирі Зеленському вдасться навести порядок в питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги "очищеної" правоохоронної системи.

Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки", - сказав Гройсман.

Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.

"Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники... Мені важко було пробитися когось поміняти, змінити в цій системі, у мене не було ніяких важелів", - зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що зробить усе, щоб змінити ситуацію.

"У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс", - підсумував прем'єр.

Він також заявив, що зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні мінімум вдвічі до $300.

"План на найближчі два роки, і я знаю, як це можна зробити, щоб ми досягли мінімальної зарплати в країні в $300. Я говорю про те, що мені реально вдалося зробити і про те, що я знаю, як можна зробити", - заявив Гройсман.

При цьому він зазначив, що таких результатів вдасться досягти не за рахунок "друкарських верстатів", а "за рахунок детінізації та інвестицій".