Гройсман пожаловался на Порошенко и его "вражескую" систему

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Воскресенье, 16 июня 2019, 20:32

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.

"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер.

Он также заявил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

"План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать", – заявил Гройсман.

При этом он отметил, что таких результатов удастся достичь не за счет "печатных станков", а "за счет детенизации и инвестиций".

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Темы: Гройсман Порошенко Зеленский


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