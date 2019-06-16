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У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого

Неділя, 16 червня 2019, 23:28

У Молдові лідера проросійської "Нашої Партії" Ренато Усатого, якого правоохоронні органи 16 червня затримали на митниці при поверненні до країни, відпустили додому.

Як розповів сам Усатий, вийшовши з будівлі прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, і тепер він планує відвідати всі районні організації своєї партії, щоб "навести там лад", пише Newsmaker.

Водночас на першу вимогу Усатий повинен з'явитися в прокуратуру.

Усатий відзначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.

Разом з тим, прем'єр-міністр Майя Санду заявила, що у неї виникли питання до прокурорів, які 16 червня скасували ордер на арешт Усатого.

Як написала глава Кабміну Молдови на своїй сторінці в Facebook, необхідно з'ясувати, яке з рішень прокурорів було незаконним - минуле, про арешт Усатого, або нинішнє.

Нагадаємо:

  • 16 червня лідера проросійської "Нашої партії" Ренато Усатого затримали на митниці при поверненні до Молдови.
  • Ренато Усатий виїхав до Москви в серпні 2016 року після того, як влада порушила проти нього кримінальні справи і намагалася оголосити в міжнародний розшук. У лютому 2018 року він подав у відставку з поста мера міста Бєльці - другого за кількістю населення міста Молдови.
  • В кінці 2018 року він виїхав з Росії, заявивши, що президент Молдови Ігор Додон намагається організувати його переслідування і в Росії. Усатий кілька місяців жив у Німеччині, після чого поїхав, імовірно, в Румунію. Після зміни влади в Молдові він заявив, що негайно повертається на батьківщину.
  • Ренато Усатого звинувачують в організації організованого злочинного угруповання, члени якого скоїли два злочини - привласнення чужого майна і замах на вбивство.

Українська правда
Теми: Молдова
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