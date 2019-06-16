У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого

У Молдові лідера проросійської "Нашої Партії" Ренато Усатого, якого правоохоронні органи 16 червня затримали на митниці при поверненні до країни, відпустили додому.

Як розповів сам Усатий, вийшовши з будівлі прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, і тепер він планує відвідати всі районні організації своєї партії, щоб "навести там лад", пише Newsmaker.

Водночас на першу вимогу Усатий повинен з'явитися в прокуратуру.

Усатий відзначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.

Разом з тим, прем'єр-міністр Майя Санду заявила, що у неї виникли питання до прокурорів, які 16 червня скасували ордер на арешт Усатого.

Як написала глава Кабміну Молдови на своїй сторінці в Facebook, необхідно з'ясувати, яке з рішень прокурорів було незаконним - минуле, про арешт Усатого, або нинішнє.

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