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В Молдове отпустили лидера пророссийской партии Усатого

Воскресенье, 16 июня 2019, 23:28

В Молдове лидера пророссийской "Нашей Партии" Ренато Усатого, которого правоохранительные органы 16 июня задержали на таможне при возвращении в страну, отпустили домой.

Как рассказал сам Усатый, выйдя из здания прокуратуры, прокуроры отменили ордер на его арест, и теперь он планирует посетить все районные организации своей партии, чтобы "навести там порядок", пишет Newsmaker.

В то же время, по первому требованию Усатый должен явиться в прокуратуру.

Усатый отметил, что его партия поддержала новую правящую коалицию и правительство, и теперь он готов помогать им работать на благо страны.

В то же время, премьер-министр Майя Санду заявила, что у нее возникли вопросы к прокурорам, которые 16 июня отменили ордер на арест Усатого.

Как написала глава Кабмина Молдовы на своей странице в Facebook, необходимо выяснить, какое из решений прокуроров было незаконным — прошлое, об аресте Усатого, или нынешнее.

Напомним:

  • 16 июня лидера пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдову.
  • Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы - второго по количеству населения города Молдовы.
  • В конце 2018 года он уехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, вероятно, в Румынию. После смены власти в Молдове он заявил, что немедленно возвращается на родину.
  • Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство.

Украинская правда
Темы: Молдова
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