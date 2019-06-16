В Молдове отпустили лидера пророссийской партии Усатого
В Молдове лидера пророссийской "Нашей Партии" Ренато Усатого, которого правоохранительные органы 16 июня задержали на таможне при возвращении в страну, отпустили домой.
Как рассказал сам Усатый, выйдя из здания прокуратуры, прокуроры отменили ордер на его арест, и теперь он планирует посетить все районные организации своей партии, чтобы "навести там порядок", пишет Newsmaker.
В то же время, по первому требованию Усатый должен явиться в прокуратуру.
Усатый отметил, что его партия поддержала новую правящую коалицию и правительство, и теперь он готов помогать им работать на благо страны.
В то же время, премьер-министр Майя Санду заявила, что у нее возникли вопросы к прокурорам, которые 16 июня отменили ордер на арест Усатого.
Как написала глава Кабмина Молдовы на своей странице в Facebook, необходимо выяснить, какое из решений прокуроров было незаконным — прошлое, об аресте Усатого, или нынешнее.
Напомним:
- 16 июня лидера пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдову.
- Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы - второго по количеству населения города Молдовы.
- В конце 2018 года он уехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, вероятно, в Румынию. После смены власти в Молдове он заявил, что немедленно возвращается на родину.
- Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство.