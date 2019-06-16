В Молдове отпустили лидера пророссийской партии Усатого

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Воскресенье, 16 июня 2019, 23:28

В Молдове лидера пророссийской "Нашей Партии" Ренато Усатого, которого правоохранительные органы 16 июня задержали на таможне при возвращении в страну, отпустили домой.

Как рассказал сам Усатый, выйдя из здания прокуратуры, прокуроры отменили ордер на его арест, и теперь он планирует посетить все районные организации своей партии, чтобы "навести там порядок", пишет Newsmaker.

В то же время, по первому требованию Усатый должен явиться в прокуратуру.

Усатый отметил, что его партия поддержала новую правящую коалицию и правительство, и теперь он готов помогать им работать на благо страны.

В то же время, премьер-министр Майя Санду заявила, что у нее возникли вопросы к прокурорам, которые 16 июня отменили ордер на арест Усатого.

Как написала глава Кабмина Молдовы на своей странице в Facebook, необходимо выяснить, какое из решений прокуроров было незаконным — прошлое, об аресте Усатого, или нынешнее.

Украинская правда

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Темы: Молдова


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