Ізраїль назвав місто на Голанах ім'ям Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на спеціально скликаному засіданні уряду відкрив стелу, що відзначає місце, де буде розташовуватися нове місто - Trump Heights (Трампові висоти).

Про це пише The Washington Post.

Нове поселення з'явиться на окупованих Ізраїлем Голанських висотах, які Трамп визнав частиною Ізраїлю в березні цього року.

"Це історичний день", - сказав Нетаньяху на зборах.

"Ми збираємося зробити дві речі: створити нове співтовариство на Голанських висотах, чого не робили багато років. Це акт сіонізму, і він має першорядне значення. Друге - вшанувати нашого друга, дуже великого друга держави Ізраїль - президента Дональда Трампа, який недавно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Під час церемонії, на якій був присутній також посол США Девід Фрідман, була відкрита дошка з назвою нового поселення на івриті та англійською мовою.

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