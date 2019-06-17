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Ізраїль назвав місто на Голанах ім'ям Трампа

Понеділок, 17 червня 2019, 05:09

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на спеціально скликаному засіданні уряду відкрив стелу, що відзначає місце, де буде розташовуватися нове місто - Trump Heights (Трампові висоти).

Про це пише The Washington Post.

Нове поселення з'явиться на окупованих Ізраїлем Голанських висотах, які Трамп визнав частиною Ізраїлю в березні цього року.

"Це історичний день", - сказав Нетаньяху на зборах.

"Ми збираємося зробити дві речі: створити нове співтовариство на Голанських висотах, чого не робили багато років. Це акт сіонізму, і він має першорядне значення. Друге - вшанувати нашого друга, дуже великого друга держави Ізраїль - президента Дональда Трампа, який недавно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Під час церемонії, на якій був присутній також посол США Девід Фрідман, була відкрита дошка з назвою нового поселення на івриті та англійською мовою.

Читайте детальніше: "США узаконили анексію: чому з'явилося рішення Трампа та що воно означає для Криму".

Нагадаємо:

  • 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією Голанських висот.
  • 21 березня президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Сполученим Штатам слід визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
  • У ЄС заявили, що й далі вважають цю територію окупованою. 
  • У Росії виступили проти визнання США Голанських висот. На думку глави російського МЗС, така політика суперечить міжнародному праву і "погіршує становище на всьому Близькому Сході". Крім того, РФ звинуватила США в подвійних стандартах щодо визнання Голанських висот і невизнання анексії Криму.
  • У відповідь, глава Держдепартаменту Майкл Помпео заявив, що наміри США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами в той час, як за анексію Криму введені санкції проти Росії, не є політикою подвійних стандартів.
  • Україна у питанні Голанських висот керується статутом ООН та рішеннями Радбезу ООН, останнє з яких визначає цю територію окупованою Ізраїлем.
  • Організація Об'єднаних Націй продовжить політику невизнання суверенітетуІзраїлю над Голанськими висотами попри політичну декларацію, яку підписав Трамп.
  • Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни. Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.

Теми: ІзраїльТрампСША
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