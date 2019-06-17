Израиль назвал город на Голанах именем Трампа

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Понедельник, 17 июня 2019, 05:09

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специально созванном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповы высоты).

Об этом пишет The Washington Post.

Новое поселение появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.

"Это исторический день", - сказал Нетаньяху на собрании.

"Мы собираемся сделать две вещи: создать новое сообщество на Голанских высотах, чего не делали многие годы. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение. Второе - почтить нашего друга, очень великого друга государства Израиль - президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - заявил премьер Израиля.

Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.

Читайте подробнее: "США узаконили аннексию: почему появилось решение Трампа и что оно означает для Крыма".

Напомним:

  • 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
  • 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
  • В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
  • В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
  • В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
  • Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.
  • Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
  • Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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Темы: Израиль Трамп США


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