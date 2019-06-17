Израиль назвал город на Голанах именем Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специально созванном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповы высоты).

Об этом пишет The Washington Post.

Новое поселение появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.

"Это исторический день", - сказал Нетаньяху на собрании.

"Мы собираемся сделать две вещи: создать новое сообщество на Голанских высотах, чего не делали многие годы. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение. Второе - почтить нашего друга, очень великого друга государства Израиль - президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - заявил премьер Израиля.

Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.

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Напомним: