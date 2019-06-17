SIPRI: Ядерної зброї стало менше, але держави модернізують свої арсенали

Загальна кількість запасів ядерної зброї у світі скорочується, але ядерні держави інвестують все більше в модернізацію арсеналів.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Станом на початок 2019 року дев'ять держав - Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) - володіли приблизно 13 865 одиницями ядерної зброї. Це свідчить про зменшення його кількості в порівнянні з приблизно 14 465 одинцями, які, за оцінками SIPRI, були в розпорядженні цих держав на початку 2018 року.

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Скорочення загального числа ядерних озброєнь в світі головним чином відбулося в Росії і США, на які в сукупності все ще припадає понад 90 відсотків всієї ядерної зброї.

При цьому експерти відзначають, що як в Росії, так і в США реалізуються масштабні і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і повітряних систем доставки і об'єктів з виробництва ядерної зброї.

Термін дії договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) закінчується в 2021 році, якщо обидві сторони не погодяться продовжити його. В даний час не обговорюється питання про продовження Нового договору про СНО або узгодження наступного договору.

"Перспективи триваючого узгодженого скорочення ядерних сил Росії і США стають все менш імовірними, враховуючи політичні і військові розбіжності між двома країнами", - говорить Шеннон Кайл, директор програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження.

Ядерні арсенали інших держав, що володіють ядерною зброєю, значно менші, але всі вони теж або розробляють, або впроваджують нові системи озброєнь, або оголосили про свій намір зробити це.

Китай, Індія і Пакистан збільшують розмір своїх ядерних арсеналів.

Північна Корея продовжує приділяти пріоритетну увагу своїй військовій ядерній програмі в якості центрального елемента своєї стратегії національної безпеки, хоча в 2018 році вона оголосила мораторій на випробування ядерної зброї, а також балістичних ракет середньої і великої дальності.

При цьому доступність достовірної інформації про ядерні арсенали держав, що володіють ядерною зброєю, істотно відрізняється.

США і Велика Британія розкрили важливу інформацію про їхні запаси і ядерний потенціал, Франція також оголосила деяку інформацію. Росія не публікує докладну інформацію про свої сили, що враховуються в новому договорі СНО, хоча і ділиться цією інформацією з США.

Уряди Індії і Пакистану роблять заяви про деякі свої ракетні випробування, але надають мало інформації про стан або розміри своїх арсеналів.

В даний час Північна Корея визнала, що проводить випробування ядерної зброї і ракет, але не надає ніякої інформації про її можливості в області ядерної зброї.

Ізраїль дотримується давньої політики не коментувати свій ядерний арсенал.