SIPRI: Ядерного оружия стало меньше, но государства модернизируют свои арсеналы

213 просмотров
Понедельник, 17 июня 2019, 06:19

Общее количество запасов ядерного оружия в мире сокращается, но ядерные державы инвестируют все больше в модернизацию арсеналов.

Об этом идет речь в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По состоянию на начало 2019 года девять государств - Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) - обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия. Это свидетельствует об  уменьшении его количества по сравнению с примерно 14 465 единцами, которые, по оценкам SIPRI, были в распоряжении этих государств в начале 2018 года.

 
sipri.org

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире главным образом произошло в России и США, на которые в совокупности все еще приходится более 90 процентов всего ядерного оружия.

При этом эксперты отмечают, что как в России, так и в США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ядерного оружия.

Срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает в 2021 году, если обе стороны не согласятся продлить его. В настоящее время не обсуждается вопрос о продлении Нового договора о СНВ или согласовании последующего договора.

"Перспективы продолжающегося согласованного сокращения ядерных сил России и США становятся все менее вероятными, учитывая политические и военные разногласия между двумя странами", - говорит Шеннон Кайл, директор программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению.

Ядерные арсеналы других государств, обладающих ядерным оружием, значительно меньше, но все они тоже либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. Китай, Индия и Пакистан увеличивают размер своих ядерных арсеналов.

Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента своей стратегии национальной безопасности, хотя в 2018 году она объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также баллистических ракет средней и большой дальности.

При этом доступность достоверной информации о ядерных арсеналах государств, обладающих ядерным оружием, значительно различается.

США и Великобритания раскрыли важную информацию об их запасах и ядерном потенциале, Франция также объявила некоторую информацию. Россия не публикует подробную информацию о своих силах, учитываемых в новом договоре СНВ, хотя и делится этой информацией с США.

Правительства Индии и Пакистана делают заявления о некоторых из своих ракетных испытаниях, но предоставляют мало информации о состоянии или размерах своих арсеналов.

В настоящее время Северная Корея признала, что проводит испытания ядерного оружия и ракет, но не предоставляет никакой информации о ее возможностях в области ядерного оружия.

Израиль придерживается давней  политики не комментировать свой ядерный арсенал.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ядерное оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разведуправление США: Россия провела испытания ядерного оружия 14 июня 2019, 13:41
В РФ испугались возможного возобновления Украиной ядерного оружия 11 июня 2019, 18:02
В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет ядерное соглашение 1 июня 2019, 05:53
Все новости
Главные новости
Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис
Гройсман пожаловался на Порошенко и его "вражескую" систему
Путин "выжидает" относительно Зеленского - спикер
NYT: США активизировали атаки на энергосистемы РФ. Трамп возмутился
Все новости
Проект

Если бы наши любимые персонажи из мультиков были монстрами

еда

Черная икра полезна, но есть ее не стоит. Почему?

исследование

Искусственный свет во время сна может быть одним из факторов ожирения у женщин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів