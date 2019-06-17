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Україна отримає від США медичну гумдопомогу - для лікування військових та дітей

Понеділок, 17 червня 2019, 09:52

З США до України відправлено медичний гуманітарний вантаж, який спрямують до чотирьох медичних закладів України військового та дитячого спрямувань. 

Про це повідомили у посольстві України в США. 

"До України відправлено два 40-футових контейнера медичного гуманітарного вантажу. Медичне обладнання буде направлено до медзакладів військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗСУ  (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" (м.Львів), Дитячої лікарні м.Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних", - йдеться у повідомленні.

 
 
 

Направлення медичного обладнання для лікування поранених ветеранів передбачено у спільному меморандумі посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine, нагадали у дипвідомстві. 

Українська правда

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Теми: СШАгуманітаркаарміяздоров'я
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