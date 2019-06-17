Україна отримає від США медичну гумдопомогу - для лікування військових та дітей
З США до України відправлено медичний гуманітарний вантаж, який спрямують до чотирьох медичних закладів України військового та дитячого спрямувань.
Про це повідомили у посольстві України в США.
"До України відправлено два 40-футових контейнера медичного гуманітарного вантажу. Медичне обладнання буде направлено до медзакладів військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗСУ (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" (м.Львів), Дитячої лікарні м.Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних", - йдеться у повідомленні.
Направлення медичного обладнання для лікування поранених ветеранів передбачено у спільному меморандумі посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine, нагадали у дипвідомстві.
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