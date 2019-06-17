Україна отримає від США медичну гумдопомогу - для лікування військових та дітей

509 переглядів
Понеділок, 17 червня 2019, 09:52

З США до України відправлено медичний гуманітарний вантаж, який спрямують до чотирьох медичних закладів України військового та дитячого спрямувань. 

Про це повідомили у посольстві України в США. 

"До України відправлено два 40-футових контейнера медичного гуманітарного вантажу. Медичне обладнання буде направлено до медзакладів військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗСУ  (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" (м.Львів), Дитячої лікарні м.Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних", - йдеться у повідомленні.

 
 
 

Направлення медичного обладнання для лікування поранених ветеранів передбачено у спільному меморандумі посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine, нагадали у дипвідомстві. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США гуманітарка армія здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ізраїль назвав місто на Голанах ім'ям Трампа 17 червня 2019, 05:09
Болтон: Мадуро підписав з РФ оборонний контракт 17 червня 2019, 01:50
NYT: США активізували атаки на енергосистеми РФ. Трамп обурився 16 червня 2019, 13:46
Усі новини
Головні новини
Бойовики поширюють "вкиди" про ЗСУ, хочуть дискредитувати президента - штаб
Богдан: Зеленський не відмовився від ідеї переїзду в новий офіс
Гройсман поскаржився на Порошенка і його "ворожу" систему
Путін "вичікує" щодо Зеленського - речник
Усі новини
Фото

Віртуальна мандрівка в'язницями

їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

дослідження

Батьківська залежність від ґаджетів шкодить дітям