Украина получит от США медицинскую гумпомощь - для лечения военных и детей

Из США в Украину отправлен медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

Направление медицинского оборудования для лечения раненых ветеранов предусмотрено в совместном меморандуме посольства проекту Support Hospitals in Ukraine, напомнили в дипведомстве.