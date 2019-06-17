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Украина получит от США медицинскую гумпомощь - для лечения военных и детей

Понедельник, 17 июня 2019, 09:52

Из США в Украину отправлен медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую  больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

 
 
 

Направление медицинского оборудования для лечения раненых ветеранов предусмотрено в совместном меморандуме посольства проекту Support Hospitals in Ukraine, напомнили в дипведомстве. 

Украинская правда

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Темы: СШАгуманитаркаармияздоровье
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