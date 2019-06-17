Станцію метро "Олімпійська" у Києві закривали через "мінування"

Через анонімне повідомлення про замінування станція метро "Олімпійська" не працювала на вхід та вихід пасажирів, поїзди курсували без зупинки на станції.

Про це 17 червня повідомили у КП "Київський метрополітен".

"Станцію зачинено на вхід та вихід, надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП.

За фактом отриманого повідомлення проводилася перевірка.

Згодом у КП заявили, що перевірку завершено, станцію відчинено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.