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Станцію метро "Олімпійська" у Києві закривали через "мінування"

Понеділок, 17 червня 2019, 11:32

Через анонімне повідомлення про замінування станція метро "Олімпійська" не працювала на вхід та вихід пасажирів, поїзди курсували без зупинки на станції. 

Про це 17 червня повідомили у КП "Київський метрополітен". 

"Станцію зачинено на вхід та вихід, надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП. 

За фактом отриманого повідомлення проводилася перевірка. 

Згодом у КП заявили, що перевірку завершено, станцію відчинено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. 

Українська правда

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Теми: Київметро
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