Станцію метро "Олімпійська" у Києві закривали через "мінування"
Понеділок, 17 червня 2019, 11:32
Через анонімне повідомлення про замінування станція метро "Олімпійська" не працювала на вхід та вихід пасажирів, поїзди курсували без зупинки на станції.
Про це 17 червня повідомили у КП "Київський метрополітен".
"Станцію зачинено на вхід та вихід, надійшов анонімний дзвінок про мінування", - повідомили у КП.
За фактом отриманого повідомлення проводилася перевірка.
Згодом у КП заявили, що перевірку завершено, станцію відчинено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Українська правда