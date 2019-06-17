Станцию метро "Олимпийская" в Киеве закрывали из-за "минирования"

Из-за анонимного сообщения о заминировании станция метро "Олимпийская" не работала на вход и выход пассажиров, поезда курсировали без остановки на станции.

Об этом 17 июня сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Станция закрыта на вход и выход, поступил анонимный звонок о минировании", - сообщили в КП.

По факту полученного сообщения проводилась проверка.

Позже в КП заявили, что проверка завершена, станция открыта, взрывоопасных предметов обнаружено не было.