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Станцию метро "Олимпийская" в Киеве закрывали из-за "минирования"

Понедельник, 17 июня 2019, 11:32

Из-за анонимного сообщения о заминировании станция метро "Олимпийская" не работала на вход и выход пассажиров, поезда курсировали без остановки на станции.

Об этом 17 июня сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Станция закрыта на вход и выход, поступил анонимный звонок о минировании", - сообщили в КП.

По факту полученного сообщения проводилась проверка.

Позже в КП заявили, что проверка завершена, станция открыта, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Украинская правда
Темы: Киевметро
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